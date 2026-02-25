Apple compra la empresa de investigación de fotónica Invrs.io

Tras la adquisición por parte de Apple de la startup centrada en el audio Q.ai en enero de 2026, se ha revelado que otra empresa mucho más pequeña se ha trasladado bajo el paraguas de Apple.

Un aviso en el sitio web de la Comisión Europea dice que el fabricante de iPhone adquirió la empresa de investigación fotónica Invrs.io, LLC en octubre de 2025. La fotónica es la ciencia y la tecnología de generación, control y detección de fotones, o partículas de luz.

Invrs.io fue fundada en 2023 por Martin Schubert, quien anteriormente trabajó en programas de diseño inverso en Google y Meta. Schubert parece haber sido el único empleado y accionista de Invrs.io, que desde entonces ha sido adquirida por Apple.

