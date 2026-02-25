Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple

Apple compra la empresa de investigación de fotónica Invrs.io

25 febrero, 20261 Minutos de lectura

Tras la adquisición por parte de Apple de la startup centrada en el audio Q.ai en enero de 2026, se ha revelado que otra empresa mucho más pequeña se ha trasladado bajo el paraguas de Apple.

Un aviso en el sitio web de la Comisión Europea dice que el fabricante de iPhone adquirió la empresa de investigación fotónica Invrs.io, LLC en octubre de 2025. La fotónica es la ciencia y la tecnología de generación, control y detección de fotones, o partículas de luz.

Invrs.io fue fundada en 2023 por Martin Schubert, quien anteriormente trabajó en programas de diseño inverso en Google y Meta. Schubert parece haber sido el único empleado y accionista de Invrs.io, que desde entonces ha sido adquirida por Apple.

Si te interesa saber por qué es importante, hace tiempo grabamos un episodio del podcast Faq-Mac Chat, hablando precisamente de esto, con Pascual Muñoz, director de la UPVFab.

Artículo anterior "Cartas a un joven creador" el homenaje a Jobs en su 71 cumpleaños
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

AppleLa Red

«Cartas a un joven creador» el homenaje a Jobs en su 71 cumpleaños

25 febrero, 2026
Apple

Apple anuncia un evento especial en Nueva York, Londres y Shanghái el 4 de marzo

17 febrero, 2026
Apple

Apple adquiere el fabricante de bases de datos de gráficos Kuzu

16 febrero, 2026
anunciosApple

Anuncios de Apple: Apple at play

10 febrero, 2026