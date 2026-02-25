«Cartas a un joven creador» el homenaje a Jobs en su 71 cumpleaños

En lo que habría sido el 71 cumpleaños del fundador de Apple, el Archivo de Steve Jobs ha publicado «Cartas a un joven creador» (nació el 24 de Febrero de 1955).

Estos libros cuentan con contribuciones de figuras notables de los negocios, el diseño, la tecnología y las artes, escritas en respuesta a preguntas planteadas por becarios de Steve Jobs Archive pasados y presentes. El título es un guiño a «Cartas a un Joven Poeta» de Rainer Maria Rilke, uno de los autores favoritos de Jobs, y a su propia práctica de intercambiar ideas como un camino hacia la claridad.

Cartas a un joven creador presenta reflexiones de Laurene Powell Jobs, Tim Cook, Jony Ive, Paola Antonelli, Jon M. Chu, Es Devlin y muchos más sobre lo que se necesita para cerrar la brecha entre la idea y la ejecución. Puedes leerlos aquí.