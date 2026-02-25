Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
«Cartas a un joven creador» el homenaje a Jobs en su 71 cumpleaños

25 febrero, 20261 Minutos de lectura

En lo que habría sido el 71 cumpleaños del fundador de Apple, el Archivo de Steve Jobs ha publicado «Cartas a un joven creador» (nació el 24 de Febrero de 1955).

Estos libros cuentan con contribuciones de figuras notables de los negocios, el diseño, la tecnología y las artes, escritas en respuesta a preguntas planteadas por becarios de Steve Jobs Archive pasados y presentes. El título es un guiño a «Cartas a un Joven Poeta» de Rainer Maria Rilke, uno de los autores favoritos de Jobs, y a su propia práctica de intercambiar ideas como un camino hacia la claridad.

Cartas a un joven creador presenta reflexiones de Laurene Powell Jobs, Tim Cook, Jony Ive, Paola Antonelli, Jon M. Chu, Es Devlin y muchos más sobre lo que se necesita para cerrar la brecha entre la idea y la ejecución. Puedes leerlos aquí.

