Qué viene en Apple TV: Lucky

4 febrero, 20261 Minutos de lectura

Hoy, en el Día de Prensa de Apple TV de 2026, las estrellas y creadores de «Lucky» subieron al escenario para revelar la fecha de estreno, el teaser y el primer vistazo al drama protagonizado por la ganadora del Premio Globo de Oro, ganadora del SAG y nominada al Premio Emmy Anya Taylor-Joy, que también se desempeña como productora ejecutiva.

Con un elenco repleto de estrellas que también incluye a Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. y William Fichtner, «Lucky» hará su debut mundial en Apple TV con los dos primeros episodios el miércoles 15 de julio, seguido de nuevos episodios todos los miércoles hasta el 19 de agosto.

