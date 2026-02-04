Xcode 26.3 permite que los agentes de IA de Anthropic y OpenAI creen aplicaciones de forma autónoma

Con Xcode 26.3, Apple añade soporte para la codificación via agentes, lo que permite a los desarrolladores usar herramientas como Claude Agent de Anthropic y Codex de OpenAI directamente en Xcode para la creación de aplicaciones.



La codificación via agentes permitirá a Xcode completar tareas más complejas de desarrollo de aplicaciones de forma autónoma. Claude, ChatGPT y otros modelos de IA han estado disponibles para su uso en Xcode desde que Apple agregó funciones de inteligencia en Xcode 26, pero hasta ahora, la IA era limitada y no podía tomar medidas por sí sola. Eso cambiará con la opción de usar un asistente de codificación de IA.

Los modelos de IA pueden acceder a más de las características de Xcode para trabajar hacia un objetivo del proyecto, y Apple trabajó directamente con Anthropic y OpenAI para configurar sus agentes para su uso en Xcode. Los agentes pueden crear nuevos archivos, examinar la estructura de un proyecto en Xcode, crear un proyecto directamente y ejecutar pruebas, tomar instantáneas de imágenes para verificar el trabajo y acceder a la documentación completa para desarrolladores de Apple que ha sido diseñada para agentes de IA.

Agregar un agente a Xcode se puede hacer con un solo clic en la configuración de Xcode, con agentes que se pueden actualizar automáticamente a medida que las empresas de IA lanzan actualizaciones. Los desarrolladores tendrán que configurar una cuenta de Anthropic u OpenAI para usar esas herramientas de codificación en Xcode, pagando tarifas basadas en el uso de la API.

Apple dice que su objetivo era garantizar que Claude Agent y Codex funcionen de manera eficiente, con un uso reducido de tokens. Es sencillo intercambiar entre agentes en el mismo proyecto, lo que da a los desarrolladores la flexibilidad de elegir el agente más adecuado para una tarea en particular.

Mientras que Apple trabajó con OpenAI y Anthropic para la integración de Xcode, las características de Xcode 26.3 se pueden usar con cualquier agente o herramienta que utilice el protocolo de contexto de modelo estándar abierto. Apple está publicando documentación para que los desarrolladores puedan configurar y conectar agentes MCP a Xcode.

Usando comandos de lenguaje natural, los desarrolladores pueden instruir a los agentes de IA para completar un proyecto, como agregar una nueva función a una aplicación. Xcode luego trabaja con el agente para dividir las instrucciones en pequeñas tareas, y el agente puede trabajar por su cuenta a partir de ahí. Así es como funciona el proceso:

Un desarrollador le pide a un agente integrado que añada una nueva función a una aplicación.

El agente mira el proyecto actual para ver cómo está organizado.

El agente comprueba toda la documentación relevante, mirando fragmentos de código, muestras de código y las últimas API.

El agente comienza a trabajar en el proyecto, añadiendo código a medida que avanza.

El agente construye el proyecto, luego usa Xcode para verificar su trabajo.

Si hay errores o advertencias, el agente continúa trabajando hasta que se resuelvan todos los problemas. Es capaz de acceder a los registros de compilación y revisar hasta que un proyecto sea perfecto.

El agente concluye proporcionando un resumen de todo lo que sucedió para que los desarrolladores tengan una visión clara de la implementación.

En la barra lateral de un proyecto, los desarrolladores pueden seguir lo que el agente está haciendo usando la transcripción, y pueden hacer clic para ver dónde se agrega el código para realizar un seguimiento de lo que el agente está haciendo. En cualquier momento, los desarrolladores pueden volver a antes de que un agente o modelo hiciera una modificación, por lo que hay opciones para deshacer resultados no deseados o probar múltiples opciones para introducir una nueva función.

Apple dice que la codificación agente permitirá a los desarrolladores simplificar los flujos de trabajo, hacer cambios más rápido y dar vida a nuevas ideas. Apple también lo ve como una herramienta de aprendizaje que brinda a los desarrolladores la oportunidad de aprender nuevas formas de construir algo o implementar una API en una aplicación.