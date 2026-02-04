Qué viene en Apple TV: Mujeres imperfectas

En el Día de Prensa de Apple TV de 2026, Apple TV ha lanzado el teaser de «Mujeres imperfectas», un nuevo thriller psicológico protagonizado y producido por Elisabeth Moss («The Handmaid’s Tale», «Shining Girls», «Mad Men») y Kerry Washington («Scandal», «Little Fires Everywhere», «UnPrisoned»), y creado para televisión por Annie Weisman («Physical», «Based on a True Story»), quien también sirve como showrunner.

La serie de ocho episodios hará su debut mundial en Apple TV con los dos primeros episodios el miércoles 18 de marzo, seguidos de nuevos episodios todos los miércoles hasta el 29 de abril.

Basada en la novela del mismo nombre de Araminta Hall, «Imperfect Women» examina un crimen que destroza la vida de una amistad de décadas de tres mujeres.