Apple compra Q.ai, una startup de inteligencia artificial para audio

Apple ha confirmado a Reuters que ha adquirido Q.ai, una startup israelí que está trabajando en tecnología de inteligencia artificial para audio.

Apple ha pagado cerca de 2 mil millones de dólares por Q.ai, según fuentes del Financial Times. Eso la convertiría en la segunda mayor adquisición de Apple, después de pagar 3 mil millones de dólares por la popular marca de auriculares y audio Beats en 2014.

Q.ai ha desarrollado tecnología que puede «analizar expresiones faciales» para entender el «las emociones expresadas en silencio», según el Financial Times.

«Las patentes presentadas por Q.Ai muestran que su tecnología se utiliza en auriculares o gafas, utilizando ‘micromovimientos de la piel facial’ para comunicarse sin hablar», dijo el informe, y agregó que esto podría allanar el camino para «discusiones no verbales» con Siri.

El CEO de Q.ai, Aviad Maizels, fundó anteriormente otra startup israelí, PrimeSense, que también fue adquirida por Apple en 2013. Apple utilizó la tecnología PrimeSense para desarrollar Face ID, que debutó en el iPhone X en 2017.

El equipo fundador de Q.ai, Maizels, Yonatan Wexler y Avi Barliya, se unirán a Apple.

Johny Srouji, de Apple, describe a Q.ai como «una empresa notable que es pionera en formas nuevas y creativas de usar imágenes y aprendizaje automático», en un comunicado compartido con Reuters. «Estamos encantados de adquirir la empresa, con Aviad al frente, y estamos aún más emocionados por lo que está por venir».