Anuncios de Apple: Slide

15 enero, 20261 Minutos de lectura

Apple ha publicado un nuevo anuncio: «Slide» que destaca el vidrio de la cubierta Ceramic Shield 2 en el iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

El anuncio muestra una negociación en curso, durante la cual un iPhone 17 Pro con la pantalla hacia abajo se desliza hacia adelante y hacia atrás a través de una mesa larga.

Apple dice que el Ceramic Shield 2 sobre la pantalla ofrece 3 veces mejor resistencia a los arañazos en comparación con la línea iPhone 16, y dice que el material es más resistente que cualquier vidrio o mezcla de vidrio y cerámica para teléfonos inteligentes. «Relájate, es el iPhone 17», concluye el anuncio.



Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

