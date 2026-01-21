Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Qué viene en Apple TV: Lo último que me dijo (T2)

21 enero, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha presentado el tráiler de la segunda temporada de «Lo último que me dijo». La serie está protagonizada y producida por Jennifer Garner, con las estrellas recurrentes Angourie Rice, David Morse y Nikolaj Coster-Waldau, y las nuevas incorporaciones Judy Greer y Rita Wilson. La segunda temporada de ocho episodios debutará en todo el mundo con el primer episodio el viernes 20 de febrero de 2026, seguido de un episodio cada viernes hasta el 10 de abril de 2026.

En la segunda temporada de «Lo último que me dijo» Owen (Coster-Waldau) aparece después de cinco años de huida, Hannah (Garner) y su hijastra Bailey (Rice) se encuentran en una carrera para averiguar cómo reunir a su familia antes de que el pasado los alcance.

