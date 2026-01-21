Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Cómo usar las listas de reproducción colaborativas de Apple Music en iPhone o iPad

21 enero, 20262 Minutos de lectura

Con iOS y iPadOS, puedes iniciar una lista de reproducción colaborativa en Apple Music. Echemos un vistazo a cómo hacer esto con iOS 26 y iPadOS 26.

Si tienes una suscripción a Apple Music, puedes invitar a amigos a unirse a tu lista de reproducción, añadir tus canciones favoritas y reaccionar a las canciones que otros añaden con emojis.

Para colaborar, abre la app Apple Music y:

  • Crea una nueva lista de reproducción o abre una lista de reproducción existente.
  • En la parte superior de la lista de reproducción, toque el icono de personas. Desde aquí, puedes:
  • Activa Aprobar Colaboradores para aprobar a los que invitas a unirse a tu lista de reproducción.
  • Desactiva Aprobar Colaboradores para permitir que cualquier persona con el enlace a tu lista de reproducción se una.
Necesitas tener activada la sincronización de la biblioteca con iCloud para poder usarlo.

Cuando inicies la colaboración, puedes invitar a otros a unirse a la lista de reproducción a través de un mensaje, correo electrónico u otra opción en la lista.

Para invitar a más personas a unirse a la lista de reproducción, toca el icono de personas nuevamente,, luego toca Compartir enlace de invitación o genera un código QR que otros puedan escanear.

Para aprobar o eliminar colaboradores:

  • Abre la lista de reproducción de Apple Music a la que invitaste a otros a unirse.
  • En la parte superior de la lista de reproducción, toca el icono de personas.
  • Para aprobar a alguien, toca en el icono de la marca de verificación verde. Para eliminar a alguien, pulsa la «X» roja.

Puedes aceptar una invitación para colaborar en una lista de reproducción:

  • Abriendo la lista de reproducción.
  • Tocando Unirse a la lista de reproducción.
  • Si ves que se necesita aprobación para unirte, pulsa Solicitar unirse y, a continuación, espera a que la persona que te invitó lo apruebe.

Para añadir o editar canciones en una lista de reproducción colaborativa:

° En la aplicación Apple Music, abre la lista de reproducción colaborativa.

° En la parte superior de la lista de reproducción, toque el icono de tres puntos horizontales y, a continuación, toque Editar. Desde aquí, puedes añadir canciones (pulsa Añadir música, busca música para añadir y, a continuación, pulsa el signo «+») o eliminar canciones (pulsa el signo «-» y, a continuación, pulsa Eliminar). También puedes reordenar canciones (Arrastra el icono de tres líneas verticales junto a una canción hacia arriba o hacia abajo).

Para añadir reacciones a las canciones en una lista de reproducción colaborativa:

  • En la aplicación Apple Music, ve a una lista de reproducción colaborativa.
  • Toca una canción.
  • Toca la canción que se está reproduciendo en la parte inferior de la pantalla.
  • En Reproduciendo ahora, toca el icono de la cara sonriente/+.
  • Toca un emoji.

Para detener o dejar una lista de reproducción colaborativa:

  • En la aplicación Apple Music, abre la lista de reproducción colaborativa.
  • Toca el icono de personas.
  • Toca Detener o Salir.
