Cómo usar las listas de reproducción colaborativas de Apple Music en iPhone o iPad

Con iOS y iPadOS, puedes iniciar una lista de reproducción colaborativa en Apple Music. Echemos un vistazo a cómo hacer esto con iOS 26 y iPadOS 26.
Si tienes una suscripción a Apple Music, puedes invitar a amigos a unirse a tu lista de reproducción, añadir tus canciones favoritas y reaccionar a las canciones que otros añaden con emojis.
Para colaborar, abre la app Apple Music y:
- Crea una nueva lista de reproducción o abre una lista de reproducción existente.
- En la parte superior de la lista de reproducción, toque el icono de personas. Desde aquí, puedes:
- Activa Aprobar Colaboradores para aprobar a los que invitas a unirse a tu lista de reproducción.
- Desactiva Aprobar Colaboradores para permitir que cualquier persona con el enlace a tu lista de reproducción se una.
Cuando inicies la colaboración, puedes invitar a otros a unirse a la lista de reproducción a través de un mensaje, correo electrónico u otra opción en la lista.
Para invitar a más personas a unirse a la lista de reproducción, toca el icono de personas nuevamente,, luego toca Compartir enlace de invitación o genera un código QR que otros puedan escanear.
Para aprobar o eliminar colaboradores:
- Abre la lista de reproducción de Apple Music a la que invitaste a otros a unirse.
- En la parte superior de la lista de reproducción, toca el icono de personas.
- Para aprobar a alguien, toca en el icono de la marca de verificación verde. Para eliminar a alguien, pulsa la «X» roja.
Puedes aceptar una invitación para colaborar en una lista de reproducción:
- Abriendo la lista de reproducción.
- Tocando Unirse a la lista de reproducción.
- Si ves que se necesita aprobación para unirte, pulsa Solicitar unirse y, a continuación, espera a que la persona que te invitó lo apruebe.
Para añadir o editar canciones en una lista de reproducción colaborativa:
° En la aplicación Apple Music, abre la lista de reproducción colaborativa.
° En la parte superior de la lista de reproducción, toque el icono de tres puntos horizontales y, a continuación, toque Editar. Desde aquí, puedes añadir canciones (pulsa Añadir música, busca música para añadir y, a continuación, pulsa el signo «+») o eliminar canciones (pulsa el signo «-» y, a continuación, pulsa Eliminar). También puedes reordenar canciones (Arrastra el icono de tres líneas verticales junto a una canción hacia arriba o hacia abajo).
Para añadir reacciones a las canciones en una lista de reproducción colaborativa:
- En la aplicación Apple Music, ve a una lista de reproducción colaborativa.
- Toca una canción.
- Toca la canción que se está reproduciendo en la parte inferior de la pantalla.
- En Reproduciendo ahora, toca el icono de la cara sonriente/+.
- Toca un emoji.
Para detener o dejar una lista de reproducción colaborativa:
- En la aplicación Apple Music, abre la lista de reproducción colaborativa.
- Toca el icono de personas.
- Toca Detener o Salir.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.