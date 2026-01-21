Cómo usar las listas de reproducción colaborativas de Apple Music en iPhone o iPad

Con iOS y iPadOS, puedes iniciar una lista de reproducción colaborativa en Apple Music. Echemos un vistazo a cómo hacer esto con iOS 26 y iPadOS 26.

Si tienes una suscripción a Apple Music, puedes invitar a amigos a unirse a tu lista de reproducción, añadir tus canciones favoritas y reaccionar a las canciones que otros añaden con emojis.

Para colaborar, abre la app Apple Music y:

Crea una nueva lista de reproducción o abre una lista de reproducción existente.

En la parte superior de la lista de reproducción, toque el icono de personas. Desde aquí, puedes:

Activa Aprobar Colaboradores para aprobar a los que invitas a unirse a tu lista de reproducción.

Desactiva Aprobar Colaboradores para permitir que cualquier persona con el enlace a tu lista de reproducción se una.

Necesitas tener activada la sincronización de la biblioteca con iCloud para poder usarlo.

Cuando inicies la colaboración, puedes invitar a otros a unirse a la lista de reproducción a través de un mensaje, correo electrónico u otra opción en la lista.

Para invitar a más personas a unirse a la lista de reproducción, toca el icono de personas nuevamente,, luego toca Compartir enlace de invitación o genera un código QR que otros puedan escanear.

Para aprobar o eliminar colaboradores:

Abre la lista de reproducción de Apple Music a la que invitaste a otros a unirse.

En la parte superior de la lista de reproducción, toca el icono de personas.

Para aprobar a alguien, toca en el icono de la marca de verificación verde. Para eliminar a alguien, pulsa la «X» roja.

Puedes aceptar una invitación para colaborar en una lista de reproducción:

Abriendo la lista de reproducción.

Tocando Unirse a la lista de reproducción.

Si ves que se necesita aprobación para unirte, pulsa Solicitar unirse y, a continuación, espera a que la persona que te invitó lo apruebe.

Para añadir o editar canciones en una lista de reproducción colaborativa:

° En la aplicación Apple Music, abre la lista de reproducción colaborativa.

° En la parte superior de la lista de reproducción, toque el icono de tres puntos horizontales y, a continuación, toque Editar. Desde aquí, puedes añadir canciones (pulsa Añadir música, busca música para añadir y, a continuación, pulsa el signo «+») o eliminar canciones (pulsa el signo «-» y, a continuación, pulsa Eliminar). También puedes reordenar canciones (Arrastra el icono de tres líneas verticales junto a una canción hacia arriba o hacia abajo).

Para añadir reacciones a las canciones en una lista de reproducción colaborativa:

En la aplicación Apple Music, ve a una lista de reproducción colaborativa.

Toca una canción.

Toca la canción que se está reproduciendo en la parte inferior de la pantalla.

En Reproduciendo ahora, toca el icono de la cara sonriente/+.

Toca un emoji.

Para detener o dejar una lista de reproducción colaborativa: