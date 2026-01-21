Apple demandada en la UE por la función «contacto visual» de FaceTime

Apple ha sido acusada de infringir una patente europea que cubre la corrección de la mirada, una funcionalidad utilizada para corregir la línea de los ojos de un usuario en las llamadas de FaceTime.

En una demanda que comenzó a través de una queja ante el Tribunal Unificado de Patentes el 5 de diciembre, EyesMatch acusa a Apple de infringir la patente EP2.936.439, informa IP Fray. Al mismo tiempo, EyesMatch también se está demandando a Nvidia por la misma patente.

La patente trata de un «Método de captura y visualización de apariencias», que cubre cómo se gestiona una imagen de una cámara para el usuario. Si bien esto se puede usar para crear pantallas de estilo espejo con efectos de maquillaje, por ejemplo, también analiza una forma de afectar la apariencia de los ojos de un usuario.

La intención es que, al ajustar los ojos vistos por la cámara, pueda parecer que el usuario está mirando hacia adelante, en lugar de ligeramente hacia abajo como se ve desde la propia cámara. La idea es que, en las videollamadas, los participantes puedan ver a la otra persona mirándolos directamente, aumentando el contacto visual.

Cuando se trata de la demanda en sí, son las afirmaciones del elemento de ajuste de ojos que EyesMatch está usando contra Apple.

Apple introdujo una función de FaceTime en iOS 14 llamada Contacto Visual, que prácticamente hace lo mismo. Usando Apple AR, ajusta los ojos para que el usuario parezca estar mirando la pantalla, en lugar del verdadero punto de vista de la cámara en el borde de la pantalla.

El informe añade que existe la posibilidad de que la patente también se aplique contra el Apple Vision Pro, que se basa en la tecnología de seguimiento ocular. Sin embargo, parece que FaceTime es una coincidencia mucho más cercana a la patente para los fines del litigio.

¿Quién es EyesMatch?

EyesMatch Ltd se describe como una empresa que acumula patentes, que también se conoce como una entidad no practicante o se les denomina «Troll de Patentes». Tiene una serie de carteras de patentes, incluida la correspondiente a la corrección de miradas y listados que involucran espejos virtuales y digitales.

Esto también cubre cosas como espejos de maquillaje digital, elementos de realidad aumentada, técnicas de extracción de objetos y otras funciones de procesamiento de imágenes en tiempo real.

Los principales inventores de las patentes asignadas a EyesMatch Ltd se identifican como Nissi Vilcovsky y Ofer Saban, quienes también son los fundadores de la empresa, así como MemoMi Lab Inc.

La cartera en general cubre invenciones desde finales de la década de 2000 hasta principios de la de 2010. En el caso de la patente impugnada, se solicitó en diciembre de 2013 y se concedió en febrero de 2020. Se espera que la patente expire en diciembre de 2033.

Acuerdos

La patente en cuestión se ha presentado ante la UPC antes, incluso contra Samsung en mayo de 2025 y Microsoft en junio de 2025. En ambos casos, Microsoft y Samsung llegaron a un acuerdo con EyesMatch.

Google también tiene una demanda de esta compañía por la patente. Aún no ha llegado un acuerdo o sentencia.

Es posible que Apple siga el mismo camino y llegue a un acuerdo, pero aún puede optar por pelearlo.

La patente está registrada en diez países europeos, como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, etc. El informe propone que la amenaza de una posible orden judicial en Francia, Alemania e Italia podría ser suficiente para obligar a Apple a llegar a un acuerdo, en lugar de buscar un juicio completo.