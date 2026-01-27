Pasar de Notas adhesivas a Notas en macOS

Es posible que ni siquiera sepas qué es Notas adhesivas, a pesar de que la app lleva con nosotros desde los tiempos de macOS Classic (todo en su estética sigue siendo coherente con su edad).
Notas adhesivas es el predecesor de las Notas que conoces en macOS X, y funciona como esperarías, no es necesario salvar, puedes tener todas las que quieras, personalizarlas con colores y -algo que hemos perdido- si haces doble clic sobre el título de la nota, ésta se recoge (esconde) ocupando una mera línea en toda la pantalla.
Notas adhesivas admite que sueltes imágenes en una nota para luego poder copiarla y pegarla y por supuesto, todo tipo de textos y formateos.
Con el tiempo se ha quedado obsoleta, especialmente con las mejoras que ha ido recibiendo la app Notas. Pero si en algún momento las utilizaste, o las utilizas, puedes exportar todo lo que tengas a Notas con un simple clic.
Para hacerlo, ve a Notas adhesivas > Archivo > Exportar todo a Notas. verás una ventana flotante que te hace confirmar que deseas hacerlo, y al hacer clic en Exportar todo se abrirá automáticamente Notas y nuevamente una ventana flotante te pedirá que confirmes la exportación.
Una vez hecha en tu listado de notas aparecerá una carpeta de Notas adhesivas con los colores de las notas como subcarpetas.
Faq-Mac: Notas Adhesivas es el sitio a utilizar para guardar cosas que te interese mantener privadas (sin que sean secretos de estado, claro) ya que no tienen sincronización por iCloud. Como vaqueros de cuna, adoramos esta pequeña app que ha conseguido sobrevivir a todas las oleadas de innovación y modernidad que ha sufrido macOS en estas décadas.
