ChatGPT anuncia una suscripción más barata, y que va a poner anuncios

Si pensabas que ChatGPT (OpenAI) era la nueva Google, tenías razón, pero no en el sentido en que imaginabas. Se acaba la neutralidad de la IA, a partir de ahora va a tener patrocinadores, que obligarán, más pronto que tarde, a que las recomendaciones o enlaces que aporta ChatGPT estén sesgados por la billetera del que paga.
Pero para no quedarnos solo en lo que significa (y estar atentos a cómo reaccionarán otras empresas de IA que no tienen la popularidad de ChatGPT) también diremos que OpenAI ha anunciado ChatGPT Go, que proporciona acceso ampliado al último modelo de ChatGPT, GPT-5.2 Instant, con 10 veces más mensajes, cargas de archivos y creación de imágenes permitidas en comparación con el nivel gratuito. ChatGPT Go también ofrece una memoria más larga que el nivel gratuito, para que ChatGPT pueda recordar más información sobre ti durante un período más largo.
ChatGPT ahora ofrece tres niveles de suscripción en todo el mundo:
- ChatGPT Go: 9,99€ mes
- ChatGPT Plus: 23€/mes
- ChatGPT Pro: 229€/mes
El modelo de pensamiento GPT-5.2 más avanzado de ChatGPT todavía requiere ChatGPT Plus o ChatGPT Pro, para tareas que requieren un razonamiento más profundo.
