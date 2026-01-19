Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Trailer de la actuación de Bad Bunny en el intermedio de la SuperBowl

19 enero, 20261 Minutos de lectura

En septiembre, Apple y la NFL anunciaron que el rapero y cantante puertorriqueño Bad Bunny encabezará el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show el domingo 8 de febrero. La actuación tendrá lugar en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Super Bowl LX se transmitirá en NBC y se transmitirá en Peacock y NFL+, con cobertura en vivo programada para comenzar a las 6:30 p.m. Hora del Este. La actuación de Bad Bunny probablemente comenzará alrededor de las 8 p. m. a las 8:30 p. m. Hora del este, dependiendo de cómo avance el juego.

Apple Music ha compartido el tráiler oficial del Super Bowl LX Halftime Show.

Faq-mac: con el acoso ilegal y amoral que los latinos están sufriendo en esta época en Estados Unidos, la elección de Bad Bunny por parte de la NFL y Apple no puede ser más oportuna para reivindicar que pertenecen por derecho propio.

