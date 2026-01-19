Trailer de la actuación de Bad Bunny en el intermedio de la SuperBowl

En septiembre, Apple y la NFL anunciaron que el rapero y cantante puertorriqueño Bad Bunny encabezará el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show el domingo 8 de febrero. La actuación tendrá lugar en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.



Super Bowl LX se transmitirá en NBC y se transmitirá en Peacock y NFL+, con cobertura en vivo programada para comenzar a las 6:30 p.m. Hora del Este. La actuación de Bad Bunny probablemente comenzará alrededor de las 8 p. m. a las 8:30 p. m. Hora del este, dependiendo de cómo avance el juego.

Apple Music ha compartido el tráiler oficial del Super Bowl LX Halftime Show.

Faq-mac: con el acoso ilegal y amoral que los latinos están sufriendo en esta época en Estados Unidos, la elección de Bad Bunny por parte de la NFL y Apple no puede ser más oportuna para reivindicar que pertenecen por derecho propio.