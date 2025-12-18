Qué viene en AppleTV: Salvajes por naturaleza

Apple TV ha lanzado el tráiler de la nueva serie de vida silvestre «Salvajes por naturaleza», narrada por el ganador del premio SAG Hugh Bonneville («Paddington», «Downton Abbey», «The Secret Lives of Animals»). Filmada durante varios años en cinco países, la serie documental de seis partes sigue a seis animales jóvenes en peligro de extinción mientras crecen en nuestro mundo, pero están destinados a regresar al suyo.

En el corazón de «Salvajes por naturaleza» se encuentra una poderosa verdad: ante la extinción, la supervivencia a menudo depende de los extraordinarios lazos entre humanos y animales. «Salvajes por naturaleza» se estrena en todo el mundo el viernes 19 de diciembre en Apple TV.

Desde sus primeros días hasta su viaje a la naturaleza, la serie destaca los desafíos, triunfos y resistencia que definen su supervivencia, tanto para los animales como para las notables personas que trabajan para criarlos y protegerlos. A medida que cada animal encuentra su lugar en el mundo después de ser huérfano o nacido a través de programas de conservación, desde un ternero elefante y dos jóvenes guepardos jóvenes, hasta un cachorro de lémur de cola anillado, un cachorro de oso luna, gatitos linces ibéricos y pingüinos africanos rescatados, «Salvajes por naturaleza» ofrece una mirada íntima y emocional de las poderosas relaciones entre estos animales y los heroicos humanos dedicados a criarlos, rehabilitarlos y volver a reinsertarlos para ayudar a salvar su especie.