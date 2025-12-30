Usa el Marco de luz para mejorar las videollamadas en macOS

Apple en macOS Tahoe 26.2 ha introducido Marco de luz, una nueva e inteligente función que convierte la pantalla de tu Mac en una fuente de luz virtual durante las videollamadas. En lugar de andar con equipos de iluminación externos, tu Mac ahora puede iluminar tu cara automáticamente cuando estás sentado en una habitación oscura.

Básicamente, Marco de luz añade un brillo suave alrededor de los bordes de la pantalla para iluminar el rostro durante las videoconferencias. Pero no es solo un simple efecto de borde de pantalla. Marco de luz utiliza el Motor neural del Mac para analizar tu cara, tamaño y posición en el marco para ofrecer una iluminación precisa, mientras que el procesador de señal de imagen ajusta el brillo para que coincida con tu entorno.

La función es incluso lo suficientemente consciente como para saber cuándo el cursor se acerca al borde de la pantalla. Cuando lo hace, el Marco de luz retrocede automáticamente, lo que le permite acceder al contenido en pantalla sin interferir.

Lo que necesitarás

Marco de luz funciona en cualquier Mac con Apple Silicon (M1 o posterior). Es compatible con todas las aplicaciones de videoconferencia e incluso se extiende a las cámaras externas y al Apple Studio Display cuando se conecta a un Mac con silicio de Apple.

Cómo encender el marco de luz

Una vez que haya actualizado a macOS Tahoe 26.2 o posterior, habilitar Marco de luz solo lleva un par de clics:

Abre una aplicación de videollamada compatible (FaceTime, Zoom o WebEx, por ejemplo). Haz clic en el icono verde de la barra de menú de videoconferencia en la parte superior de la pantalla. Seleccione Marco de luz en el menú desplegable.

Para ajustar la intensidad de la iluminación y la temperatura del color, haz clic en el chevron hacia abajo junto a Marco de luz. Verás dos controles deslizantes que te permiten personalizar el brillo y la calidez del efecto para que se adapten a tus preferencias.



Si tienes un Mac lanzado en 2024 o posterior, puedes activar la activación automática de Marco de luz. Una vez habilitado, el Mac detectará cuando se esté en un entorno con poca luz y activará la función sin necesidad de hacer nada. Simplemente busca el interruptor en el menú desplegable de videollamadas, inmediatamente debajo de las opciones de marco de luz expandidas.

