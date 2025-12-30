Cómo desactivar la pantalla de selección del perfil de usuario en Apple TV

A partir de tvOS 26 (y mejorado en tvOS 26.2, lanzado en diciembre de 2025), los dispositivos Apple TV pueden mostrar una pantalla de selección de perfil cada vez que enciendes o despiertas el dispositivo. Esta función es compatible con hogares multiusuario con recomendaciones personalizadas, historial de relojes y configuraciones de aplicaciones.

Si eres el usuario principal o único, esta pantalla puede parecer un paso adicional innecesario. Afortunadamente, puedes desactivarla fácilmente, permitiendo que tu Apple TV arranque directamente en la pantalla de inicio.

Pasos para desactivar la pantalla de selección de perfil

Abre la aplicación Ajustes en tu Apple TV. Desplázate hacia abajo y selecciona Perfiles y Cuentas (en algunas versiones, puede aparecer como Usuarios y Cuentas). Encuentra la opción etiquetada Elegir perfil a salir del reposo. Desactívala.

¡Eso es todo! Ahora, cuando actives o enciendas el Apple TV, se saltará el selector de perfil e irá directamente a la pantalla de inicio del perfil predeterminado.

Lo que este cambio hace (y no hace)

Desactivar esta opción no elimina ningún perfil, historial de visualización, recomendaciones o datos asociados.

ningún perfil, historial de visualización, recomendaciones o datos asociados. Todavía puedes cambiar de perfil manualmente si es necesario (por ejemplo, para miembros de la familia o invitados) yendo a Ajustes > Perfiles y cuentas > Cambiar perfil actual .

. Si existen varios perfiles, el perfil predeterminado (normalmente su cuenta principal de Apple) se cargará automáticamente.

Esta configuración es particularmente útil para configuraciones de un solo usuario o hogares que prefieren usar perfiles por aplicación (como en Netflix, Amazon Video, etc.) en lugar de perfiles de Apple TV en todo el sistema.

Para volver a habilitar la pantalla de perfil más tarde, simplemente sigue los mismos pasos y cambia Elegir perfil al salir del reposo de nuevo.