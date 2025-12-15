Apple Fitness+ ahora incluye doblaje en español y alemán

Apple ha anunciado que Apple Fitness+, el galardonado servicio de bienestar y fitness, integrará doblaje digital (es decir, con voz sintética generada por IA) a partir del 15 de diciembre. Como parte de la expansión más grande del servicio desde su lanzamiento hace cinco años, cientos de entrenamientos y meditaciones de Fitness+ ahora tendrán doblaje con voz generada digitalmente en español y alemán, y cada semana se agregarán nuevos episodios con doblaje. Los entrenamientos y meditaciones con doblaje usan voces generadas digitalmente basadas en las voces reales de cada uno de los 28 entrenadores de Fitness+. También se incluyen subtítulos para los entrenamientos y meditaciones.
Cada semana, los usuarios encontrarán nuevos episodios doblados en esos dos idiomas, además de las versiones originales en inglés. El doblaje en japonés se lanzará a inicios del próximo año. Desde el control de audio, podrán elegir el idioma que prefieran al iniciar un entrenamiento o meditación con doblaje. Además, si los usuarios eligen español, alemán o japonés en la configuración de la app Fitness, los episodios con doblaje se reproducirán en automático en el idioma seleccionado.
