Qué viene en Apple TV: Wondla (T3)

Apple TV dio a conocer el martes el tráiler épico del tercer y último capítulo de la querida trilogía de aventuras animadas «WondLa», que debutará en todo el mundo el 26 de noviembre de 2025.

En la épica temporada final de «WondLa», estalla la guerra entre humanos y extraterrestres. Con el destino de Orbona en equilibrio, Eva debe embarcarse en su misión más peligrosa hasta ahora: recuperar el corazón robado del bosque. En el camino, reúne a viejos amigos y aliados improbables para una última posición. Pero para salvar a Orbona, Eva debe hacer más que encontrar el Corazón: debe unir dos mundos divididos y probar la verdad definitiva: «No hay ‘ellos’. Solo estamos nosotros».