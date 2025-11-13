Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Wondla (T3)

13 noviembre, 20251 Mins read

Apple TV dio a conocer el martes el tráiler épico del tercer y último capítulo de la querida trilogía de aventuras animadas «WondLa», que debutará en todo el mundo el 26 de noviembre de 2025.

En la épica temporada final de «WondLa», estalla la guerra entre humanos y extraterrestres. Con el destino de Orbona en equilibrio, Eva debe embarcarse en su misión más peligrosa hasta ahora: recuperar el corazón robado del bosque. En el camino, reúne a viejos amigos y aliados improbables para una última posición. Pero para salvar a Orbona, Eva debe hacer más que encontrar el Corazón: debe unir dos mundos divididos y probar la verdad definitiva: «No hay ‘ellos’. Solo estamos nosotros».

Previous post La Ley de Mercados Digitales de la UE no ha logrado reducir precios en la App Store, dice un estudio encargado por Apple
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

Apple TVAppleTV+

Los actores de Breaking Bad se reúnen para promocionar Pluribus

12 noviembre, 2025
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Planeta prehistórico

11 noviembre, 2025
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Furtivo

11 noviembre, 2025
Apple TVAppleTV+

Series de Apple TV nominadas para 13 premios en «Hollywood Music in Media»

6 noviembre, 2025