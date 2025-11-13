Acrobat Studio ya disponible en español

Acrobat Studio es un entorno transformador para la productividad y la creatividad que reúne Adobe Acrobat, Adobe Express y agentes de IA para impulsar a las personas a realizar su mejor trabajo de forma rápida, fácil e intuitiva.
Las nuevas funcionalidades incluyen:
- Los nuevos Espacios PDF convierten las colecciones de archivos y sitios web en centros de conocimiento compartibles y conversacionales con asistentes de IA personalizados, transformando los PDF de archivos estáticos en un entorno dinámico para descubrir información, generar ideas, mostrar recomendaciones y sintetizar información.
- Acrobat Studio combina las capacidades de creación de contenido de Adobe Express con herramientas PDF de confianza y IA agéntica, lo que facilita la creación, edición, uso compartido y aprendizaje a partir de documentos y contenido visual en un mismo lugar.
- Adobe Studio incluye acceso a una gama completa de herramientas y recursos de Adobe Express Premium, incluidas plantillas empresariales de diseño profesional para crear fácilmente flyers, infografías, posts para redes sociales y mucho más. Además, tendrás la posibilidad de pulir aún más el contenido con herramientas sencillas e imágenes de IA personalizadas.
- Acrobat Studio también incluye todas las herramientas PDF esenciales de Acrobat Premium para ayudarte a editar, crear, firmar electrónicamente, redactar, comparar y proteger tus archivos PDF fácilmente. Genera resúmenes e información rápidamente con el asistente de IA, incluso para escaneos y contratos. Contratos IA simplifica el trabajo con acuerdos complejos. Y Citas inteligentes facilita la verificación y la confianza en la información generada.
