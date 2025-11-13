Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
AdobeNota de prensa

Acrobat Studio ya disponible en español

13 noviembre, 20251 Mins read

Acrobat Studio es un entorno transformador para la productividad y la creatividad que reúne Adobe Acrobat, Adobe Express y agentes de IA para impulsar a las personas a realizar su mejor trabajo de forma rápida, fácil e intuitiva. 

Las nuevas funcionalidades incluyen:

  • Los nuevos Espacios PDF convierten las colecciones de archivos y sitios web en centros de conocimiento compartibles y conversacionales con asistentes de IA personalizados, transformando los PDF de archivos estáticos en un entorno dinámico para descubrir información, generar ideas, mostrar recomendaciones y sintetizar información.
  • Acrobat Studio combina las capacidades de creación de contenido de Adobe Express con herramientas PDF de confianza y IA agéntica, lo que facilita la creación, edición, uso compartido y aprendizaje a partir de documentos y contenido visual en un mismo lugar.
  • Adobe Studio incluye acceso a una gama completa de herramientas y recursos de Adobe Express Premium, incluidas plantillas empresariales de diseño profesional para crear fácilmente flyers, infografías, posts para redes sociales y mucho más. Además, tendrás la posibilidad de pulir aún más el contenido con herramientas sencillas e imágenes de IA personalizadas.
  • Acrobat Studio también incluye todas las herramientas PDF esenciales de Acrobat Premium para ayudarte a editar, crear, firmar electrónicamente, redactar, comparar y proteger tus archivos PDF fácilmente. Genera resúmenes e información rápidamente con el asistente de IA, incluso para escaneos y contratos. Contratos IA simplifica el trabajo con acuerdos complejos. Y  Citas inteligentes  facilita la verificación y la confianza en la información generada.
