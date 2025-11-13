La Ley de Mercados Digitales de la UE no ha logrado reducir precios en la App Store, dice un estudio encargado por Apple

Apple ha compartido un estudio encargado de Analysis Group [PDF] que analiza los cambios de precios de la App Store antes y después de que las tarifas reducidas entraran en vigor en la UE en marzo de 2024 bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA). El informe muestra que el DMA no ha resultado en precios más bajos para los consumidores.

En una declaración a MacRumors, Apple dice que la DMA ha reducido la privacidad y la seguridad sin los resultados que los legisladores de la UE esperaban.

La DMA no ha cumplido sus promesas, ofreciendo menos seguridad, menos privacidad y una peor experiencia para los consumidores en toda Europa. Este estudio proporciona más evidencia de que el DMA no está beneficiando a los consumidores en forma de precios más bajos. Al mismo tiempo, sabemos que la regulación está creando nuevas barreras para los innovadores y las nuevas empresas, al tiempo que expone a los consumidores a nuevos riesgos.

La Comisión Europea cree que si los desarrolladores pagan tarifas reducidas, esos ahorros se transmitirán a los consumidores a través de precios más bajos, pero el estudio sugiere que las tarifas más bajas no se han correlacionado con una bajada de precios en la App Store.

Analysis Group examinó 41 millones de transacciones en la App Store en 21.000 aplicaciones de pago y compras dentro de la aplicación, comparando los precios de las aplicaciones durante tres meses antes de que los desarrolladores se inscribieran en los términos comerciales alternativos a los precios durante tres meses después de inscribirse. El 91 por ciento de las veces, los precios no bajaron, a pesar de que las tarifas cayeron en 10 puntos porcentuales en promedio. En algunos casos, los desarrolladores aumentaron sus precios.

Los cinco principales desarrolladores de aplicaciones de la UE no han cambiado los precios de sus aplicaciones a pesar de la comisión reducida, sino que se han quedado los ingresos adicionales. Los desarrolladores pagaron aproximadamente 20,1 millones de euros menos en comisiones a Apple después del cambio. Más del 86 por ciento de los ahorros fueron para desarrolladores fuera de la Unión Europea.

Cuando los desarrolladores bajaron los precios, la disminución promedio fue del 2,5 por ciento, aparentemente no relacionada con la DMA. Apple dice que vio el mismo efecto cuando lanzó el Programa para Pequeñas Empresas de la App Store. La reducción de las tarifas no resultó en ahorros significativos para los consumidores porque solo una pequeña minoría de desarrolladores redujo sus precios.

El estudio dice que el porcentaje de reducciones de tarifas no cambia durante un período más largo de ocho meses, y que la tarifa de tecnología principal pagada por aplicaciones con más de un millón de instalaciones por primera vez al año tampoco cambia los resultados. El 80 por ciento de las aplicaciones en el estudio no pagaron el CTF.

El estudio se realizó en nombre de Apple y no se produjo de forma independiente. Está limitado a los datos de la App Store y solo se aplica a las aplicaciones que utilizan los servicios de Apple. No incluía precios de mercado web o alternativo, y los desarrolladores tienen esas opciones de distribución bajo el DMA. Una mirada más profunda a los resultados y los datos están disponibles en el estudio completo. [PDF].

Apple argumenta que la Ley de Mercados Digitales conduce a una peor experiencia para los consumidores en la Unión Europea, con menos seguridad, menos privacidad, menos innovación y más complejidad. Apple ha retrasado varias funciones de iOS 18 e iOS 26 en la UE, y atribuye esos retrasos a los requisitos de DMA.