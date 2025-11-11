Qué viene en Apple TV: Furtivo

Apple TV ha presentado el tráiler de «The Hunt» («Furtivo»), el próximo thriller en francés del creador y director nominado al premio César Cédric Anger («Next Time I’ll Aim for the Heart») y los productores ejecutivos Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro y Sidonie Dumas para Gaumont («Lupin», «Becoming Karl Lagerfeld», «Totems»).
El drama está protagonizado por el premio a Mejor Actor en Cannes y tres veces ganador del Premio César Benoît Magimel («Pacifiction», «De son vivant») y la dos veces ganadora del Premio César Mélanie Laurent («Inglourious Basterds», «Wingwomen»), además de Damien Bonnard, Manuel Guillot, Cédric Appietto y Frédéric Maranber.
Furtivo hará su debut mundial en Apple TV el 3 de diciembre de 2025 con los dos primeros episodios, seguidos de un episodio semanal todos los miércoles hasta el 31 de diciembre de 2025.
