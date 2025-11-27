Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
F1 La película, de Apple TV, nominada a ocho Critics Choice Awards

27 noviembre, 20251 Minutos de lectura

En una primicia para la Critics Choice Association, se han anunciado finalistas en 11 categorías para los Critics Choice Awards. «F1 the Movie» de Apple TV aparece en ocho categorías.

Las listas reducen a los contendientes en las categorías inferiores a la línea de Mejor Casting y Conjunto, Mejor Cinematografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición, Mejor Cabello y Maquillaje, Mejor Diseño de Producción, Mejor Partitura, Mejor Canción, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Acrobacias y Mejor Efectos Visuales a 12 en cada una, de las cuales los finalistas serán seleccionados por todos los miembros. El Comité especial de Nominaciones de BTL creó las listas cortas para las 11 categorías por debajo de la línea.

«F1 The Movie» está nominada a Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición, Mejores Efectos Visuales, Mejor Diseño de Acrobacias, Mejor Partitura y Mejor Sonido.

Apple TV también tiene tres nominaciones en la categoría de Mejor Canción. Son estas:

° «Drive» – Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin – «F1»

° «Lose My Mind» – Don Toliver, Doja Cat, Hans Zimmer, Ryan Tedder, Grant Boutin – «F1»

° «Highest2Lowest» – Howard Drossin, Aiyana-Lee – «Highest 2 Lowest»

La película de Apple TV «The Lost Bus» (Infierno en llamas) está nominada a Mejor Sonido.

Puedes encontrar la lista completa de nominados aquí.

