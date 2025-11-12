La función de emergencia via satélite de Apple ya está disponible en México

Apple ha anunciado que Emergencia SOS vía satélite está disponible en México a partir del 11 de Noviembre, en modelos de iPhone 14 y más recientes y el Apple Watch Ultra 3.

Hasta ahora, solo Buscar vía satélite y Mensajes vía satélite estaban disponibles en México.

El SOS de emergencia vía satélite permite enviar mensajes de texto a los operadores de emergencia cuando te encuentres en un área sin cobertura Wi-Fi o celular, siempre y cuando tengas una vista clara del cielo. La función utiliza los satélites de Globalstar.

En México, la función requiere un iPhone 14 o posterior con iOS 18.4 o posterior, o un Apple Watch Ultra 3 con watchOS 26.0.1 o posterior.