Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple WatchiPhone 14iPhone 15iPhone 16iPhone 17

La función de emergencia via satélite de Apple ya está disponible en México

12 noviembre, 20251 Mins read

Apple ha anunciado que Emergencia SOS vía satélite está disponible en México a partir del 11 de Noviembre, en modelos de iPhone 14 y más recientes y el Apple Watch Ultra 3.

Hasta ahora, solo Buscar vía satélite y Mensajes vía satélite estaban disponibles en México.

El SOS de emergencia vía satélite permite enviar mensajes de texto a los operadores de emergencia cuando te encuentres en un área sin cobertura Wi-Fi o celular, siempre y cuando tengas una vista clara del cielo. La función utiliza los satélites de Globalstar.

En México, la función requiere un iPhone 14 o posterior con iOS 18.4 o posterior, o un Apple Watch Ultra 3 con watchOS 26.0.1 o posterior.

Previous post Lanzamiento en un F-18 desde el USS Nimitz, una nueva experiencia inmersiva
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

iPhoneiPhone 14iPhone 15

Apple amplía el acceso gratuito a las funciones satelitales al iPhone 14 y iPhone 15

6 noviembre, 2025
Apple Watch

Apple podría eliminar la sincronización Wi-Fi en el Apple Watch en la UE

6 noviembre, 2025
Apple Vision ProiPhone 17

Space conecta Apple Vision Pro y iPhone para compartir diseño 3D

29 octubre, 2025
iPhone 17

¡Cuidado! El iPhone 17 Pro naranja se puede decolorar

23 octubre, 2025