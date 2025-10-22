Promoción exclusiva para lectores de Faq-mac: un mes gratis de Setapp

Si has escuchado el podcast ya lo sabes. Si no lo has escuchado… deberías. Te pierdes mucho 🙂 El caso es que los amigos de Setapp, además de concedernos la entrevista con María Polishchuk, Responsable del desarrollo de negocio en MacPaw (la matriz de Setapp), han tenido el detalle de ofrecer a los lectores de Faq-Mac una ampliación del periodo gratuito.

Normalmente el periodo de prueba es de una semana, pero como eres lector de la mejor web sobre Apple, puedes probar todo lo que tiene (más de doscientas apps) durante un mes. Luego ya decides tú si te compensa suscribirte o no.

Si quieres aprovechar esta oportunidad (la de escuchar la entrevista y la de tener más de doscientas apps gratis durante un mes), lo tienes fácil: lo primero puedes resolverlo aquí mismo o abrir tu podcatcher favorito y buscarla. Lo segundo solo tienes que hacer clic aquí.

¿A que así da gusto leer faq-mac?

De nada 🙂