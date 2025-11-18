Buho te devuelve tu amado Launchpad. Consíguelo gratis aquí

Con la llegada de macOS Tahoe, Apple ha eliminado por completo el Launchpad, uno de los accesos visuales más conocidos para organizar y abrir aplicaciones. Aunque muchos usuarios recurrían a Spotlight o al Finder, una gran parte se había acostumbrado al Launchpad como panel centralizado y limpio para gestionar sus apps.
En este nuevo escenario, BuhoLaunchpad es una solución eficaz para quienes desean mantener ese tipo de organización visual en su Mac.
Qué es BuhoLaunchpad
BuhoLaunchpad es una utilidad ligera para macOS que recrea y mejora la experiencia que antes proporcionaba el Launchpad. No solo reproduce su función: añade opciones avanzadas de gestión que Apple nunca implementó, convirtiéndose en una herramienta valiosa para quienes buscan orden, acceso rápido y un entorno visual coherente para sus aplicaciones.
Funciones principales
1. Organización visual del catálogo de aplicaciones
Permite disponer todas las aplicaciones instaladas en un panel estructurado, muy similar al Launchpad clásico, pero con más libertad de ordenación y sin las limitaciones de macOS.
2. Carpetas personalizadas
El usuario puede crear grupos temáticos (Diseño, Trabajo, Juegos, Herramientas del sistema…) y reorganizarlos con total flexibilidad. Esto facilita encontrar cualquier app de un vistazo, incluso en equipos con gran volumen de software.
3. Importación de Launchpad
Migra sin problemas tu diseño y carpetas desde versiones anteriores de macOS.
5. Interfaz nativa y rendimiento estable
Su diseño es sencillo, no añade procesos pesados ni consume recursos. La sensación es la de una función nativa del sistema. Válido para Chips de Apple y para Intel.
Por qué BuhoLaunchpad es relevante tras macOS 26 Tahoe
La desaparición del Launchpad ha dejado un hueco claro en la experiencia del usuario. Apple parece orientar macOS cada vez más hacia Spotlight, pero no todos prefieren escribir para buscar aplicaciones.
Quienes trabajan con muchos programas —diseño, fotografía, ingeniería, desarrollo, análisis de datos— suelen apoyarse en una organización visual, clara y agrupada.
BuhoLaunchpad aporta:
- Un sustituto directo del Launchpad, más completo.
- Orden inmediato, incluso con docenas de apps instaladas.
- Control sobre lo que aparece y lo que se oculta.
- Productividad, al reducir el tiempo de búsqueda.
- Personalización real, algo que Apple limitaba.
Ejemplos de uso real
Un profesional creativo puede agrupar todas sus herramientas de edición en una sola carpeta y mantener el resto del espacio despejado.
Un usuario técnico puede ocultar apps que no desea ver, como utilidades internas o herramientas auxiliares.
Un usuario avanzado puede reconstruir la vista en segundos si algo se altera.
Conclusión
La eliminación del Launchpad en macOS Tahoe ha dejado a muchos usuarios sin una forma visual de gestionar sus aplicaciones. BuhoLaunchpad llena ese vacío con una solución más flexible, ordenada y práctica, convirtiéndose en un sustituto natural para quienes valoran la organización visual y el acceso directo.
Su ligereza, capacidad de personalización y precisión lo convierten en una herramienta especialmente útil en el flujo de trabajo diario.
Consíguelo gratis
Los 500 primeros usuarios que descarguen BuhoLaunchPad, podrán disfrutarlo gratis usando el código BLP25FAME
No usaba Launchpad… pero tengo algo equivalente anclando una carpeta al Dock con subcarpetas «temáticas» y accesos directos a las aplicaciones. Y sigue funcionando con Tahoe.
¿Para qué añadir este tipo de aplicaciones?