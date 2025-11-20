La Unión Europea dice que son muchas cookies

El monstruo de las galletas de la Unión Europea dice que ya está cansado y que a lo mejor se les fue la mano con la insistencia en preguntar cada vez, todas las veces… como si no existieran las cookies.

Al menos eso parece deducirse del paquete de medidas que presentó ayer la Comisión Europea (CE) que relaja algunas de las normas implementadas con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que ha protegido a los consumidores europeos desde 2018.

Parte del cambio en el RGPD incluye una modernización de las reglas de cookies que debería resultar en menos ventanas emergentes de cookies en los sitios web. La CE dice que los usuarios podrán indicar su consentimiento de cookies con un solo clic, con esas preferencias guardadas a través de la configuración central de preferencias en navegadores y sistemas operativos.

Parece que los fabricantes de navegadores necesitarán implementar un interruptor GDPR que informe a los sitios web de la preferencia de un usuario, eliminando la necesidad de que los usuarios consientan las cookies sitio por sitio.

Además de cambiar los requisitos de cookies del RGPD, la propuesta de la CE permite que los datos personales se utilicen para entrenar la IA sin consentimiento expreso, simplifica los informes de ciberseguridad, mejora el acceso a los datos a través de reglas simplificadas y más, con todos los detalles disponibles en el comunicado de prensa de la Comisión Europea. También retrasa la implementación de partes de la Ley de Inteligencia Artificial, dando a las empresas un período más largo para cumplir con las reglas.

Faq-Mac: postureo en estado puro. Mucha defensa de la privacidad y respeto al usuario, pero que las IA puedan entrenarse con nuestros datos y contenidos sin que nos enteremos… y de pagar a los autores, ná de ná.

Con respecto a lo de las cookies… más vale tarde que nunca pero mira que les ha costado…