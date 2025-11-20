Apple TV consigue seis nominaciones en los premios para adultos

Las producciones de Apple TV han obtenido seis nominaciones al premio Movies for Grownups. Los premios relacionados con la AARP defienden películas y programas de televisión que atraen a los lectores mayores de 50 años y a los miembros de la organización.

«The Studio» está nominada a Mejor Serie de Televisión o Serie Limitada. «Laberinto en llamas» está nominada a Mejor Película Intergeneracional. «Stiller & Meara: Nothing is Lost» está nominado al mejor documental.

Gary Oldman de «Slow Horses» está nominado a Mejor Actor (TV). Kathryn Hahn y Catherine O’ Hara de «The Studio» están nominadas a Mejor Actriz (TV).

Puedes ver la lista completa de nominados aquí. La ceremonia anual de los Premios MFG tendrá lugar el 10 de enero de 2026 en el Beverly Wilshire. Alan Cumming, el presentador ganador del Tony y el Emmy de «The Traitors», volverá a ser anfitrión. La ceremonia, que también incluirá a Adam Sandler recibiendo el Premio al Logro Profesional de la organización, será transmitida por PBS’s’s Great Performances el 22 de febrero.