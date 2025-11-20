Apple y el Real Madrid se unen para crear contenido para Apple Vision Pro

El club de fútbol Real Madrid está trabajando con Apple para crear un documental inmersivo que se estrenará en 2026, ha confirmado el presidente del club, Florentino Pérez, a The Athletic.

El Real Madrid es un club de fútbol profesional con sede en Madrid, España, fundado en 1902. Es uno de los clubes más exitosos del mundo, conocido por sus muchos títulos nacionales y europeos, incluido un número récord de victorias en la Liga de Campeones de la UEFA (15 títulos a lo largo de varias décadas). Su equipación es tradiciónalmente blanca, y el nombre de su estadio es Santiago Bernabéu.

El documental del Real Madrid ha sido creado exclusivamente para Apple Vision Pro. En septiembre de 2023, The Athletic informó que el Real Madrid estaba interesado en un patrocinio de Apple, tras una visita al club del CEO de Apple, Tim Cook.

La película fue grabada durante la victoria por 1-0 sobre la Juventus en la fase de grupos de la Liga de Campeones el 22 de octubre. Se filmaron imágenes desde todos los rincones del Santiago Bernabéu ese día, incluyendo tomas desde el vestuario y los espacios de medios.