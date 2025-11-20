Apple obtiene 23 nominaciones a los premios Emmy para Niños y Familias

Apple ha recibido 23 nominaciones en ocho programas para la cuarta edición de los Premios Emmy Anuales para Niños y Familias, con series como «Time Bandits» (cancelada después de su primera temporada), «Jane», «Eva the Owlet», «Wonder Pets: In the City», «Me», «Goldie», «¡Yo Gabba GabbaLand!» y «WondLa». Los ganadores serán revelados el 1 y 2 de marzo de 2026.

La aclamada serie «Time Bandits» gana siete nominaciones en total, incluyendo la mejor serie para jóvenes adolescentes; el mejor actor principal en un programa de preescolar, niños o jóvenes adolescentes para Lisa Kudrow; excelente escritura para una serie de jóvenes adolescentes; dirección sobresaliente para una serie de acción en vivo; dirección de arte sobresaliente/decoración/diseño escénico; peinado y maquillaje sobresalientes; y efectos visuales sobresalientes para un programa de acción en vivo.

La serie ganadora del premio Emmy e impulsada por la misión «Jane» obtiene tres nominaciones este año, incluyendo la destacada serie de visualización preescolar, infantil o familiar; excelente escritura para un preescolar o serie infantil; y edición sobresaliente para un programa de acción en vivo preescolar o infantil, mientras que la encantadora favorita animada «Eva the Owlet» aterriza un programa animado de forma corta sobresaliente y edición sobresaliente para un programa animado preescolar.

Otros programas nominados incluyen «Wonder Pets: In the City», «Me», «Goldie», «Yo Gabba GabbaLand!» y «WondLa».