Apple anuncia los finalistas a los App Store Awards 2025

Apple ha anunciado a 45 finalistas para los App Store Awards de este año, reconociendo las mejores aplicaciones y juegos en 12 categorías diferentes por crear experiencias excepcionales que inspiran a los usuarios a lograr más, reinventar sus flujos de trabajo diarios y superar los límites creativos.

Cada año, los App Store Awards celebran a los desarrolladores de todo el mundo cuyas aplicaciones están mejorando la vida de las personas y ejemplifican lo mejor en innovación técnica, experiencia del usuario y diseño. En las próximas semanas se anunciarán los ganadores del App Store Award, seleccionados del distinguido grupo de finalistas de este año.

«Estamos encantados de celebrar a los finalistas del App Store Award, un grupo diverso y talentoso de desarrolladores de todo el mundo», dijo Carson Oliver, jefe de App Store Worldwide de Apple. «Su compromiso con la excelencia es una inspiración, lo que resulta en experiencias que empoderan a los usuarios para aprovechar su creatividad, lograr más a través de innovaciones técnicas y descubrir nuevas aventuras a través del mundo del juego».

Finalistas de la aplicación del año para iPhone

Los finalistas de la categoría de la aplicación del año para iPhone ayudaron a los usuarios a refinar sus flujos de trabajo en la vida cotidiana:

BandLab, por ayudar a los músicos a grabar y mezclar pistas con una comunidad.

LADDER, por sacar las conjeturas del entrenamiento de fuerza.

Tiimo, para presentar las cosas que hacer de una manera que se sienta un poco más relajante.

Finalistas del Juego del Año para iPhone

Los finalistas en la categoría de Juego del Año para iPhone crearon una jugabilidad fantástica y diversión que abarca generaciones:

¡Capybara Go!, por llevar a los jugadores a una peculiar aventura ociosa como una criatura adorable.

Pokémon TCG Pocket, para que coleccionar y jugar a las legendarias cartas de Pokémon sea aún mejor.

Thronefall, para combinar emocionantes batallas de defensa con controles minimalistas.

Finalistas de la aplicación para iPad del año

Los finalistas en la categoría de la aplicación para iPad del año ayudaron a los usuarios a dar rienda suelta a su creatividad y productividad:

Detail, para redefinir el flujo de trabajo de creación de contenido.

Graintouch, por llevar la belleza del arte impreso a más creativos.

Estructured, para visualizar los días más ocupados en forma de líneas de tiempo digeribles.

Finalistas del Juego del Año para iPad

Los finalistas en la categoría Juego del Año para iPad llevaron a los jugadores a nuevas aventuras con narrativas inmersivas:

DRADA, por ofrecer un misterio inquietante y un juego fluido a los jugadores.

Infinity Nikki, para sumergir a los jugadores en el caprichoso mundo de Miraland.

Prince of Persia Lost Crown, por ofrecer una aventura épica de principio a fin.

Finalistas de la aplicación Mac del año

Los finalistas en la categoría Mac App of the Year proporcionaron a los usuarios herramientas poderosas para asumir con confianza nuevos proyectos:

Acorn, por ser la herramienta de ido para ediciones de fotos de nivel profesional.

Essayist, para quitar el estrés del abastecimiento y el formato de artículos académicos.

Under my roof, para mantener a los propietarios organizados y preparados.

Finalistas del Juego Mac del Año

Los finalistas en la categoría de juego de Mac del año crearon mundos bellamente elaborados con historias convincentes:

Sombras de Assassin’s Creed, por diseñar un viaje sigiloso a través del Japón feudal.

Cyberpunk 2077: Edición definitiva, para jugadores cautivadores con imágenes impresionantes y futuristas.

Neva, para representar una historia emocionalmente conmovedora mejorada con imágenes sorprendentes.

Finalistas del Juego del Año de Apple Arcade

Los finalistas en la categoría de Juego del Año de Apple Arcade ofrecieron desafíos encantadores y emoción a nivel profesional:

Katamari Damacy Rolling EN VIVO, para entretener a los jugadores a través del caos de una bola pegajosa.

PGA TOUR Pro Golf, para transportar a los aficionados directamente al campo de golf.

What the clash?, por ofrecer cientos de minijuegos tontos pero memorables.

Finalistas de la aplicación Apple Vision Pro del año

Los finalistas de la categoría de la aplicación Apple Vision Pro del año sorprendieron a los usuarios con imágenes inmersivas inigualables:

Camouflaje studio, por ofrecer a los creadores una forma más flexible de transmitir en vivo y crear vídeos.

Día D: Camera soldier, por ser pionero en el futuro de la narración inmersiva.

Explore POV para transportar a los usuarios a través de su biblioteca de vídeos de Apple Immersive filmados en todo el mundo.

Finalistas del Juego del Año de Apple Vision Pro

Los finalistas en la categoría Apple Vision Pro Game of the Year establezcon el estándar para el futuro de los juegos espaciales:

Fishing haven, para sumergir a los jugadores que buscan un retiro en aguas tranquilas.

Gears & Goo, para combinar un juego estratégico con personajes entrañables.

Porta Nubi, para construir rompecabezas atmosféricos que hagan que los usuarios se sientan como un superhéroe que dobla la luz.

Finalistas de la App del Año del Apple Watch

Los finalistas de la categoría de la aplicación del año de Apple Watch ofreceron información útil y una funcionalidad ampliada, directamente en las muñecas de los usuarios:

Club GO, para ayudar a los usuarios a mantenerse activos e hidratados.

Pro Camera por Moment, para permitir a los usuarios tomar fotos de nivel profesional directamente desde su muñeca.

Strava, para conectar a la comunidad global de fitness a través del rendimiento.

Finalistas de la App del Año de Apple TV

Los finalistas en la categoría de la App del año de Apple TV trajeron un entretenimiento sin fin a la pantalla más grande de la casa:

HBO Max., para transmitir series que hay que ver y priorizar la accesibilidad.

Vídeo de PBS KIDS, por dar tranquilidad a los padres con programas educativos y de entretenimiento para niños.

Super Farming Boy 4K, para crear una aventura desafiante impulsada por reacciones en cadena y combos.

Finalistas de impacto cultural

Los finalistas en la categoría de Impacto Cultural fomentaron una mayor comprensión y dieron a los usuarios más formas de interactuar con sus comunidades:

Art of Fauna, para capturar la belleza de la vida silvestre en rompecabezas accesibles.

A Space for the Unbound, para explorar la salud mental a través de una conmovedora narrativa de la vida.

Be My Eyes, para empoderar a los usuarios ciegos o con baja visión.

Chants of Sennaar, por celebrar el poder del lenguaje y la conexión.

Despelote, para crear creativamente un juego culturalmente basado en la base de jugadas.

Focus Friend, para gamificar las sesiones de enfoque en desafíos agradables.

Is This Seat Taken?, para fomentar la empatía y la inclusión.

Retro, por crear una plataforma social respetuosa con la privacidad que mantenga a sus seres queridos informados.

StoryGraph, para construir una comunidad de libros inclusiva.

Venba, por destacar la cocina cultural con una narración sincera.

Who’s call?, para proteger a los usuarios de las estafas.

Yuka, para ayudar a los usuarios a tomar decisiones conscientes sobre lo que consumen.