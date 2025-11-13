Apple anuncia una colaboración con Issey Miyaki que cuesta calificar sin ofender

Ayer hacíamos gala de nuestro «modo cínico on» hablando de la actualización de la app Invitaciones y el patético estado de las apps desarrolladas por Apple, mientras dedican esfuerzos en Invitaciones, que tiene un uso cuando menos residual.

Pues aún más se puede decir de la colaboración con Issei Miyaki. Uno esperaría algo único, deseable, pero personal… intransferible. Del tipo «lujo asequible» o «lujo no asequible» (como pueden ser las correas para Apple Watch creadas por Hermes), pero al menos original.

Si llevas años en esto (y por años quiero decir desde el primer iPod, más o menos) recordarás los calcetines. La funda-no-funda que Apple sacó y que vendía en diferentes colores.

No protegía de los golpes, no permitía ver la pantalla, no impedía que se rallara, solo permitía la carga si ponías el dispositivo al revés (para que el puerto quedara en la parte de arriba)… en resumen, era un auténtico accesorio de moda. Bonito, «cuqui» y diferente a lo que cualquiera había hecho.

Lo que Apple ha anunciado ahora es esto:

Ves el paralelismo, ¿verdad? Por si acaso tu iPhone ya es bastante atractivo para que lo roben, solo te falta llevarlo ahí para que sea público y notorio que lo llevas encima (y expuesto).

Apple copiando a Apple pero pagando una «pasta» a una casa de diseño.

Hay dos versiones, la versión corta del iPhone Pocket (la de la imagen de arriba) costará 149,95 $/139,95 £ y la larga cuesta un precio asombroso de 229,95 $/219,95 £.

Es una edición limitada que, afortunadamente, solo se venderá en Francia, China continental, Italia, Japón, Singapur, Korea del sur, Reino Unido y los EEUU a partir del 14 de Noviembre.

En fin, problemas del primer mundo.