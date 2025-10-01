WhatsApp para iOS es compatible con Live Photos

WhatsApp ha confirmado la introducción del soporte de Live Photos en iPhone que ejecutan su plataforma de chat encriptado, lo que permite a los usuarios enviar y recibir imágenes capturadas en el formato.

Introducida en 2015, Live Photos de Apple captura 1,5 segundos de vídeo y audio antes y después de tomar una foto, con el objetivo de añadir un poco de vida y movimiento a las imágenes fijas.

En una publicación de blog del lunes que redondea sus recientes adiciones de funciones, WhatsApp, propiedad de Meta, enumeró el soporte para Live Photos en iOS, así como Motion Photos, el formato equivalente en Android.

Cuando una Live Photo aparece en una conversación de WhatsApp, el conocido símbolo de Live Photo aparece en la esquina superior izquierda de la imagen de vista previa. Al tocar la imagen, se reproduce el clip relacionado, así como el audio que lo acompaña.

Se dice que las nuevas funciones se han ido añadiendo a la aplicación «en los últimos meses», así que si alguna no aparece, asegúrate de que estás ejecutando la última versión de WhatsApp.