iPhone 11 Pro Max y Apple Watch Series 3 se unen a la lista de productos vintage

El iPhone 11 Pro Max, lanzado en 2019, fue el primer iPhone en contar con un sistema de triple cámara en la parte trasera. Junto con el iPhone 11 Pro, fueron los que estrenaron la marca «Pro» en el iPhone.

Apple considera que uno de sus productos es «vintage» cuando deja de distribuirlos para la venta hace más de cinco años, y hace menos de siete años. La empresa proporciona servicio y piezas para productos antiguos durante un periodo de hasta siete años, asumiendo que las piezas necesarias están disponibles.

Apple también ha añadido el Apple Watch Series 3 a su lista de productos antiguos. Lanzado en 2017, el Apple Watch Series 3 introdujo la conectividad celular integrada. También fue el primer Apple Watch en contar con un altímetro barométrico, utilizado para medir la elevación relativa.

Una vez que un producto no se ha vendido nuevo durante más de siete años, Apple lo clasifica como «obsoleto». El iPhone 11 Pro Max y el Apple Watch Series 3 están a dos años de volverse «obsoletos», momento en el que Apple ya no ofrecerá reparaciones para ninguno de los dispositivos.