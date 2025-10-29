Spotify lanza una aplicación rediseñada para Apple TV

Spotify ha lanzado una aplicación de Apple TV rediseñada que la compañía dice que ha sido «reconstruida desde cero para una experiencia más rápida, inteligente y visual».



Las nuevas características incluyen un diseño completamente nuevo y renovado para tvOS 26, así como dos formatos anteriormente exclusivos para la versión móvil de la aplicación: podcasts de vídeo y vídeos musicales.

La capacidad de ver vídeos musicales ya se ha expandido a 97 países de todo el mundo. (si no tienes la opción, prueba a borrarla y a descargarla de nuevo desde la App Store, para tener la última versión).

Los usuarios deberían ver un mensaje de «cambiar a vídeo» que aparece cuando una canción que se está escuchando también tiene un vídeo musical asociado. Las versiones de vídeo de los podcasts funcionan de manera similar, con la opción añadida para cambiar la velocidad de reproducción.

La aplicación actualizada también ofrece control remoto a través de Connect, letras, recomendaciones de DJ de Spotify, reproducción perfecta y gestión de colas.