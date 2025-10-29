Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
OpenAI compra la empresa de los creadores de Atajos de Apple

29 octubre, 20251 Mins read

OpenAI ha confirmado la compra de Software Applications Incorporated y su aplicación de IA, Sky. Software Applications Incorporated y Sky fueron creados por un equipo de antiguos empleados de Apple conocidos por su trabajo en la función Atajos de Apple y la aplicación Workflow que la precedió.

Ari Weinstein y Conrad Kramer, dos de los fundadores de Software Applications Incorporated, también fundaron Workflow. Workflow era una popular aplicación de automatización de iOS antes de que Apple la adquiriera en 2017. Weinstein y Kramer se unieron a Apple cuando se adquirió Workflow, y la aplicación terminó sirviendo como la columna vertebral de la función de atajos que está disponible en iOS, iPadOS y macOS.

Kramer dejó Apple en 2019 y Weinstein se fue en 2023, que es cuando los dos se unieron para fundar su nueva empresa y comenzar a trabajar en Sky. Sky no se ha lanzado oficialmente, pero es un asistente de IA de lenguaje natural basado en Mac capaz de responder preguntas y completar tareas en cualquier ventana de Mac abierta.

OpenAI dice que planea llevar la profunda integración de macOS de Sky a ChatGPT, con todos los miembros del equipo de Sky listos para unirse a OpenAI. Eso incluye a Weinstein, Kramer y varios otros ex empleados de Apple.

