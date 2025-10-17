Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Qué viene en Apple TV: Stiller y Meara

17 octubre, 20251 Mins read

En «Stiller & Meara: Nothing is Lost», Ben Stiller cuenta la historia de sus padres, los iconos de la comedia Jerry Stiller y Anne Meara, explorando su impacto tanto en la cultura popular como en el hogar, donde las líneas entre la creatividad, la familia, la vida y el arte a menudo se difuminan. En el proceso, Stiller gira la cámara hacia él y su familia para examinar la enorme influencia de Jerry y Anne en sus vidas, y las lecciones generacionales que todos podemos aprender de aquellos que amamos.

Se estrena el 24 de Octubre

