Qué viene en Apple TV: Palm Royale (T2)

«Palm Royale» es una verdadera historia de desvalidos que sigue a Maxine Dellacorte (Wiig) mientras se esfuerza por encontrar su equilibrio en el despiadado mundo de la alta sociedad de Palm Beach. Mientras Maxine intenta cruzar esa línea impermeable entre los que tienen y los que no tienen, «Palm Royale» hace la misma pregunta que todavía nos desconcierta hoy en día: «¿Cuánto de ti mismo estás dispuesto a sacrificar para obtener lo que alguien más tiene?» «Palm Royale» es un testimonio de todos los forasteros que luchan por su oportunidad de pertenecer de verdad.

En la segunda temporada, Maxine se queda como una paria social después de un escandaloso colapso público. Ella tendrá que aprovechar su profundo pozo de inteligencia y astucia para demostrar, de una vez por todas, que no solo pertenece, sino que podría tener lo que se necesita para gobernar esta ciudad. A lo largo del camino, descubrirá verdades no contadas y finalmente entenderá en qué está realmente construida esta ciudad… las arenas cambiantes de secretos, mentiras y el delito grave ocasional.

Se estrena 12 de noviembre de 2025 con el primer episodio, seguido de un episodio semanal hasta el 14 de enero de 2026.