Cómo añadir filtros a Spotlight en macOS 26 Tahoe

Cuando usas Spotlight para buscar algo en una aplicación, macOS Tahoe te permite añadir filtros directamente en la barra de búsqueda.

Abre Spotlight, escribe un término de búsqueda y luego haz clic en un filtro en la parte superior para reducir los resultados. Si deseas encontrar archivos PDF que te hayan enviado a Mail, por ejemplo, puedes escribir PDF y luego hacer clic en Mail.

También puedes agregar modificadores de búsqueda como / o tipo: cuando buscas, haciendo clic en los filtros que aparecen debajo de la barra de búsqueda, o usando la nueva pestaña «Acciones» para encontrar y usar filtros basados en atajos. También puedes personalizar qué categorías aparecen en la configuración de Spotlight para controlar lo que se filtra por defecto.

Método 1: usar modificadores de búsqueda

Screenshot

Usar una barra diagonal hacia adelante ( / ): Escribe / seguido de un tipo de archivo (como /PDF) o un nombre de aplicación (como /Numbers) para filtrar los resultados.

): Escribe / seguido de un tipo de archivo (como /PDF) o un nombre de aplicación (como /Numbers) para filtrar los resultados. Usar clase: seguido del tipo de elemento para filtrar los resultados “clase:[tipo de ítem]”. Por ejemplo, para encontrar fotos de la ciudad de Nueva York, escribe clase:imágenes de Nueva York.

Método 2: usar las nuevas pestañas y filtros de Spotlight

Screenshot