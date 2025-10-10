Qué viene en Apple TV+: Pluribus

Apple ha compartido un breve vídeo teaser de Pluribus, una serie dramática de ciencia ficción creada por Vince Gilligan.

Pluribus está protagonizada por la actriz nominada al Emmy Rhea Seehorn, que también protagonizó la serie derivada de Breaking Bad Better Call Saul. En la serie «doblear el género», Apple dice que «la persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad».

En el teaser, que está envuelto en misterio, Seehorn interpreta a una mujer llamada Carol. Un funcionario ficticio del gobierno de los Estados Unidos aparece en su pantalla de televisión, prometiendo «averiguar» qué la hace «diferente» de los demás, para que pueda «unirse» a ellos.

«Únete a nosotros, Carol», dice la descripción del vídeo de YouTube.

Los dos primeros episodios de la primera temporada de nueve episodios se estrenarán en Apple TV+ el viernes 7 de noviembre, y un nuevo episodio seguirá todos los viernes hasta el 26 de diciembre. Apple ya ha recogido la serie para una segunda temporada también.

Pluribus es producido por Sony Pictures Television, y Gilligan sirve como uno de los productores ejecutivos y como escritor de algunos episodios.