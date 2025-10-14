Nuevas versiones de Photoshop Elements 2026 y Premiere Elements 2026

Photoshop Elements 2026 y Premiere Elements 2026 te permiten lanzarte a crear sin complicaciones. Tanto si acabas de empezar como si quieres perfeccionar tus habilidades, encontrarás los modos de edición Rápido, Guiada y Experto para trabajar a tu ritmo. Con la IA y la automatización integradas, tus fotos y vídeos se verán mejor con menos esfuerzo. Además, te resultará muy sencillo organizarlo todo y mostrar tus momentos favoritos de forma creativa y llamativa.

Además, puedes hacer cosas nuevas realmente interesantes, como escribir una descripción para generar imágenes y fondos totalmente nuevos o añadir fácilmente nuevos elementos a tus fotos. ¿Quieres editar y mejorar vídeos de 360 grados y de realidad virtual? Eso también es posible. Y hay mucho más por descubrir.

Novedades en Photoshop Elements 2026

Da vida a tus ideas con IA generativa.

La IA generativa en Photoshop Elements abre todo un mundo de posibilidades creativas. Basta con escribir lo que imaginas y la función Generar Imagen lo hace realidad, sin necesidad de tener habilidades avanzadas de edición.

¿O tal vez solo quieres añadir algo nuevo a una foto existente? Con Insertar Objeto, solo tienes que pasar el pincel por el área, describir lo que quieres añadir y aparecerá, así de sencillo.

Revertir los signos de daño y desgaste.

Restaurar foto es como una máquina del tiempo que revierte sin esfuerzo años de desgaste gracias al poder de la IA.

Adiós a la gente que se cuela en tus fotos.

La mejorada herramienta Quitar con tecnología de IA ahora detecta automáticamente a las personas en el fondo de tus fotos para eliminarlas fácilmente.

Lleva tus fotos, y tu creatividad, más lejos.

Photoshop Elements 2026 también te ofrece acceso instantáneo a plantillas gratuitas de Adobe Express. Inserta tus fotos favoritas en miles de diseños atractivos pensados para todo tipo de contenidos, desde publicaciones en redes sociales y vídeos hasta tarjetas, álbumes de fotos y mucho más. Es una forma rápida y divertida de convertir tus fotos en algo digno de compartir.

Aprende, edita y organiza con mayor facilidad.

Encontrarás muchas más novedades en Photoshop Elements 2026, entre ellas:

Información sobre herramientas visual: sugerencias y animaciones integradas que te ayudan a ponerte al día rápidamente.

sugerencias y animaciones integradas que te ayudan a ponerte al día rápidamente. Mejoras en la edición , como controles de recorte modernos, barras de herramientas contextuales que se ajustan en función de lo que estés haciendo y un corrector ortográfico.

, como controles de recorte modernos, barras de herramientas contextuales que se ajustan en función de lo que estés haciendo y un corrector ortográfico. Escaneo de códigos QR para importar fotos del móvil directamente a Photoshop Elements.

directamente a Photoshop Elements. Mejoras en el organizador, incluida la importación rápida desde servicios en la nube como Google Drive y OneDrive, además de un acceso más fácil al modo de pantalla completa y a los controles de zoom.

Novedades en Premiere Elements 2026

Da el salto a la edición de vídeo en 360 grados y Realidad Virtual.

Sumérgete en la narración inmersiva con las nuevas herramientas de edición de vídeo 360 y VR de Premiere Elements 2026. Importa y posiciona tu metraje de VR, aplica efectos, transiciones, texto y gráficos que envuelven la escena y ajusta el ángulo de visión para guiar la atención de tu público. Cuando hayas terminado, exporta en VR para dispositivos de realidad virtual o en formatos estándar para redes sociales, para que tu historia brille allí donde se comparta.

Mejora tus vídeos con recursos de Adobe Stock.

Da más profundidad y un acabado profesional a tus vídeos gracias al acceso directo al contenido gratuito de Adobe Stock. Encontrarás fotos, vídeos, clips de audio y efectos de sonido de alta calidad directamente en Premiere Elements.

Dale a tus textos el estilo que quieras.

Consigue un look superior con las plantillas de estilo de texto integradas o diseña las tuyas propias. Y guarda tus favoritas en un navegador visual para tenerlas siempre a un clic de distancia cuando las necesites.

Haz que tus títulos destaquen con plantillas nuevas.

Premiere Elements 2026 te ofrece aún más formas de dar estilo a tus vídeos. Explora las nuevas plantillas de títulos en movimiento repletas de textos, gráficos y animaciones muy atractivos.

Encuadra mejor tus escenas con el recorte a mano alzada.

¿Quieres llamar más la atención sobre tu sujeto o simplemente mejorar la composición de tu metraje? Recortar vídeos nunca ha sido tan fácil. Ahora solo tienes que arrastrar los controles de recorte para reencuadrar tus vídeos.

Mejores formas de aprender, editar y organizar.

Al igual que en Photoshop Elements 2026, encontrarás nuevas funciones y mejoras en todo Premiere Elements 2026, como información sobre herramientas visual, la posibilidad de eliminar de una vez los huecos en la Línea de tiempo, una estabilización de movimiento más rápida, importación rápida de vídeo desde servicios en la nube y acceso más sencillo al modo de pantalla completa y a los controles de zoom en el Organizador.

Sumérgete y empieza a trabajar.

Los dos productos y el conjunto con descuento ya están disponibles en Adobe.com, Amazon, Best Buy y otros distribuidores.

