Nuki lanza un nuevo widget para CarPlay

Nuki, el fabricante de cerraduras inteligentes líder en Europa, responde de inmediato a la última actualización de Apple. Con iOS 26, los usuarios ya pueden consultar el estado de su dispositivo Nuki en la pantalla del coche y ejecutar acciones de bloqueo o desbloqueo sin sacar el iPhone del bolsillo. El nuevo widget de Nuki para CarPlay permite comprobar el estado de la cerradura de forma rápida y controlar el acceso directamente desde el vehículo. Estas funciones están disponibles desde hoy con la versión 2025.10.1 de la app de Nuki.

Imagina que vas de camino al trabajo y, de repente, dudas si cerraste la puerta al salir con prisas o que llegas a casa tras un día largo y solo quieres entrar cuanto antes. En lugar de buscar el móvil, abrir la app de Nuki y comprobar el estado del Smart Lock o del Nuki Opener en el garaje, ahora basta con echar un vistazo a la pantalla del coche o interactuar con un simple toque. Desde hoy, los usuarios de iOS pueden hacerlo realidad y controlar Nuki directamente desde su vehículo.

Innovación rápida y centrada en el usuario

“Como pioneros en soluciones de acceso inteligente, queremos mantenernos un paso por delante, no solo con nuestras propias innovaciones, sino también aprovechando las oportunidades que otros proveedores ofrecen para hacer la vida más fácil al usuario”, explica Martin Pansy, Cofundador y CEO de Nuki.

Cuando Apple anunció que iOS 26 admitiría widgets personalizables para CarPlay, Jürgen Pansy, Cofundador y Director de Innovación, lo tuvo claro: “Queremos aprovechar estas nuevas posibilidades para nuestros usuarios lo antes posible. Me enorgullece que, gracias a nuestro nuevo widget para CarPlay, Nuki ya pueda usarse directamente en el coche, menos de un mes después del lanzamiento oficial de iOS 26”.

Comprobaciones de estado y acciones de bloqueo

¿Qué permite exactamente el nuevo widget para CarPlay? En smartphones y smartwatches, los widgets interactivos de Nuki ya estaban disponibles mucho antes de iOS 26 con pequeños pero potentes paneles personalizables que muestran información en tiempo real o permiten realizar acciones directas sin abrir la app.

El nuevo widget de Nuki para pantallas de coche ofrece dos funciones principales: mostrar información de estado y ejecutar acciones de bloqueo o desbloqueo, tanto del Smart Lock como del Nuki Opener. Este último permite abrir la puerta principal de un edificio, incluidas las de garaje, a través de un sistema de portero automático. Con el widget de CarPlay, los usuarios pueden comprobar desde la pantalla del coche si la puerta está cerrada o abierta. Si hay un sensor de puerta conectado, el widget también mostrará si está entreabierta o cerrada del todo. Además, se indica el estado de la batería. Se pueden añadir hasta dos acciones de bloqueo al widget, que se ejecutan inmediatamente con un simple toque en la pantalla del vehículo, sin necesidad de abrir la app.

Más rápido, más cómodo y más seguro

Con la integración del control directo y la visualización del estado en el sistema de info entretenimiento del coche, Nuki mejora aún más la experiencia de usuario y simplifica la gestión de accesos inteligentes en el hogar. “Pensar en esos momentos en los que tengo que buscar el móvil en un semáforo en rojo solo para comprobar si la puerta está cerrada… ahora basta con un vistazo rápido a la pantalla y puedo mantener la atención en la carretera. El widget de CarPlay hace que nuestra solución de acceso sin llaves sea aún más rápida, cómoda y segura de usar en el coche”, afirma Jürgen Pansy.

Compatible con más de 800 modelos de coche

El nuevo widget de Nuki está disponible para todos los usuarios de iOS que dispongan de un Nuki Smart Lock o un Nuki Opener. Se puede utilizar desde hoy con la última versión de la app de Nuki (2025.10.1). Los requisitos son tener actualizado el iOS 26 y un coche compatible con CarPlay, actualmente presente en más de 800 modelos. La lista de marcas compatibles puede consultarse en este enlace.