‘F1: La película’ en Apple TV+ el 12 de diciembre

Apple ha anunciado que «F1: The Movie» finalmente estará disponible para transmitir en Apple TV+ a partir del viernes 12 de diciembre.

Dirigida por Joseph Kosinski y producida por Jerry Bruckheimer junto a la leyenda de la F1 Lewis Hamilton, la película está protagonizada por Brad Pitt como un piloto veterano que intenta un regreso clásico. Según Deadline, F1: The Movie ha recaudado 629 millones de dólares en taquilla, lo que la convierte en la película original de Apple y la película deportiva más taquillera del año.





