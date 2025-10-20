Qué viene en Apple TV: Come see me in the good light

Apple Original Films ha presentado el tráiler de su galardonado documental «Come See Me in the Good Light».

Así es como se describe: «Es una historia de amor conmovedora e inesperadamente divertida sobre las poetas Andrea Gibson y Megan Falley que se enfrentan a un diagnóstico de cáncer incurable con alegría, ingenio y una asociación inquebrantable. A través de la risa y el amor inquebrantable, transforman el dolor en propósito, y la mortalidad en una celebración conmovedora de la resiliencia».

«Come See Me in the Good Light» está dirigida por Ryan White, quien también produce junto a Jessica Hargrave, Tig Notaro y Stef Willen.

La película presenta una canción original interpretada por la ganadora del Premio Grammy y nominada al Premio Emmy Sara Bareilles y la ganadora del Premio Grammy, la ganadora del Premio Emmy y la nominada al Premio de la Academia Brandi Carlile. La canción fue escrita por Gibson, Bareilles y Carlile.

Desde el estreno mundial del documental en el Festival de Cine de Sundance, «Come See Me in the Good Light» ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo el Premio Favorito del Festival de Sundance, el Premio al Público del Festival Internacional de Cine de San Francisco, el Premio al Público de Hot Docs, el Premio al Mejor Documental del Festival Internacional de Cine de Seattle y más.