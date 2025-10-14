Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
‘Control: Ultimate Edition’ llegará el iPhone, iPad y Vision Pro a principios de 2026

14 octubre, 20251 Mins read

«Control: Ultimate Edition» de Remedy estará disponible en el iPhone, el iPad y el Apple Vision Pro a principios de 2026, según se informa.

El desarrollador dice que puedes «tocar la acción con controles táctiles», que presumiblemente incluye seguimiento de manos y gestos en los auriculares de realidad mixta, o usar controladores para jugar el juego. Remedy lo puso a disposición por primera vez para el ecosistema de Apple cuando lanzó Ultimate Edition para Mac en febrero de este año.

Control Ultimate Edition contiene el juego principal y todas las expansiones lanzadas anteriormente («The Foundation» y «AWE») en un paquete de gran valor. Está clasificado como ESRB (más de 17 años) por violencia, sangre y lenguaje fuerte.

Así es como se describe la trama del juego: Una presencia corrupta ha invadido la Oficina Federal de Control… Solo tú tienes el poder de detenerla. El mundo es ahora tu arma en una lucha épica para aniquilar a un enemigo siniestro a través de entornos profundos e impredecibles. La contención ha fallado, la humanidad está en juego. ¿Recuperarás el control?

