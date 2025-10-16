Apple venderá mandos Playstation VR2 Sense para Vision Pro

Apple comenzará a vender el controlador PlayStation VR2 Sense y la estación de carga del controlador para Vison Pro el próximo mes.

Estará disponible por 249,95 $ en el Apple Store en línea en los EE. UU. a partir del martes 11 de noviembre. Apple afirma que el soporte del controlador PS VR2 traerá «una nueva clase de juegos» a Vision Pro.

El soporte del controlador PS VR2 Sense de visionOS incluye el seguimiento posicional 6DoF, la detección capacitiva del tacto del dedo y el soporte básico de vibración. Sin embargo, los hápticos de precisión de los controladores no son compatibles, y tampoco lo son sus disparadores resistivos únicos.