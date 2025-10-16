Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Apple Vision Pro

Apple venderá mandos Playstation VR2 Sense para Vision Pro

16 octubre, 20251 Mins read

Apple comenzará a vender el controlador PlayStation VR2 Sense y la estación de carga del controlador para Vison Pro el próximo mes.

Estará disponible por 249,95 $ en el Apple Store en línea en los EE. UU. a partir del martes 11 de noviembre. Apple afirma que el soporte del controlador PS VR2 traerá «una nueva clase de juegos» a Vision Pro.

El soporte del controlador PS VR2 Sense de visionOS incluye el seguimiento posicional 6DoF, la detección capacitiva del tacto del dedo y el soporte básico de vibración. Sin embargo, los hápticos de precisión de los controladores no son compatibles, y tampoco lo son sus disparadores resistivos únicos.

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

