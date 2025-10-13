Apple anuncia un «evolución importante» en su programa de recompensas de seguridad

Apple ha anunciado una «evolución importante» de su programa Security Bounty (recompensas de seguridad), que entrará en vigor el próximo mes.

El programa se lanzó en 2020 y, según Apple, ha otorgado más de 35 millones de dólares a más de 800 investigadores de seguridad, con múltiples informes individuales que obtienen recompensas de 500.000 dólares. Esto es lo que implica la «gran evolución» del programa, según el gigante tecnológico: