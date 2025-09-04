Opera presenta el sistema de gestión de pestañas más avanzado en iOS

Opera, la compañía noruega que hace casi 30 años introdujo las pestañas en los navegadores, vuelve a reinventar la forma de navegar en Internet. Con el nuevo sistema de gestión de pestañas en Opera One para iOS, la compañía lleva la potencia de la organización de pestañas propia de escritorio a los dispositivos móviles. Esta innovación resuelve uno de los grandes quebraderos de cabeza de los usuarios de iPhone y iPad -el exceso de pestañas abiertas- y convierte a Opera One en el navegador móvil más avanzado para iOS, superando a Safari y Chrome en este terreno.

“Todos estamos emocionados con el lanzamiento de los nuevos iPhone, pero aquí lo estamos aún más con haber resuelto el problema de las pestañas en iOS”, explica Jona Bolin, Product Manager de Opera One para iOS. “Algunos dicen que nos obsesiona el desorden de pestañas, y es cierto, pero porque sabemos cómo controlarlo”.

Las nuevas funciones de Opera One para iOS son:

Dos vistas para organizar las pestañas : los usuarios pueden elegir entre vista en cuadrícula, con varias pestañas visibles y previsualización clara de cada una, o vista en lista, más compacta y pensada para manejar cientos de pestañas sin agobios. El cambio de vista se realiza con un solo toque en el icono de la barra inferior.



: los usuarios pueden elegir entre vista en cuadrícula, con varias pestañas visibles y previsualización clara de cada una, o vista en lista, más compacta y pensada para manejar cientos de pestañas sin agobios. El cambio de vista se realiza con un solo toque en el icono de la barra inferior. Agrupación de pestañas : permite ordenar fácilmente las pestañas en grupos personalizables para, por ejemplo, planificar un viaje, gestionar tareas de trabajo o comparar compras online. Se crean manteniendo pulsada una pestaña y seleccionando las que se quieran agrupar, que pueden llevar nombre y color. En iPad, esta función se asemeja a las Tab Islands de Opera One en escritorio, ofreciendo la mejor organización de pestañas en todos los dispositivos Apple.



: permite ordenar fácilmente las pestañas en grupos personalizables para, por ejemplo, planificar un viaje, gestionar tareas de trabajo o comparar compras online. Se crean manteniendo pulsada una pestaña y seleccionando las que se quieran agrupar, que pueden llevar nombre y color. En iPad, esta función se asemeja a las Tab Islands de Opera One en escritorio, ofreciendo la mejor organización de pestañas en todos los dispositivos Apple. Búsqueda de pestañas : con el nuevo icono de búsqueda en la galería de pestañas, basta con escribir una palabra clave del título o la URL para localizar al instante la pestaña deseada.



: con el nuevo icono de búsqueda en la galería de pestañas, basta con escribir una palabra clave del título o la URL para localizar al instante la pestaña deseada. Interfaz más intuitiva con gestos: la galería de pestañas se ha rediseñado para que sea más fácil moverse entre pestañas normales, pestañas privadas y pestañas sincronizadas desde otros dispositivos con un simple gesto de deslizar.

Más novedades en la actualización:

Menú configurable : los usuarios pueden personalizar el menú del navegador, decidiendo qué opciones aparecen para tener siempre a mano sus funciones y ajustes más utilizados.



: los usuarios pueden personalizar el menú del navegador, decidiendo qué opciones aparecen para tener siempre a mano sus funciones y ajustes más utilizados. Acceso más directo a Aria, la IA de Opera: Aria se sitúa ahora en el centro de la barra inferior para ofrecer un acceso inmediato a la inteligencia artificial gratuita integrada en el navegador. Opera selecciona de forma automática el mejor modelo de lenguaje para cada consulta. Además, Aria ofrece ahora respuestas más completas en temas como recetas, gaming o compras online.

Con esta actualización, Opera refuerza tres décadas de innovación en el desarrollo de navegadores y marca el primer paso en la gestión avanzada de pestañas para iOS. Opera One para iOS ya está disponible para descargar AQUÍ.