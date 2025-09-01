Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
AppleTV+

Qué viene en Apple TV+: The Savant

1 septiembre, 2025

Apple TV+ ha publicado el tráiler de la nueva serie limitada «The Savant», protagonizada y producida por la ganadora de la Academia, SAG, el Globo de Oro y el Premio de los Críticos Jessica Chastain.

El thriller de ocho episodios hará su debut mundial en Apple TV+ con los dos primeros episodios el viernes 26 de septiembre de 2025, seguidos de un nuevo episodio cada viernes hasta el 7 de noviembre de 2025.

El thriller sigue a una investigadora encubierta conocida como «The Savant» (La erudita) mientras se infiltra en grupos de odio en línea en un esfuerzo por detener a los extremistas nacionales antes de que actúen.

Junto a Chastain, «The Savant» también está protagonizada por Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste y la estrella invitada Pablo Schreiber.

