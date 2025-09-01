El iPhone 17 podría ser compatible solo con eSim en Europa

Una fuente nos ha confirmado que toda la red comercial de Apple en España (y suponemos que por extension en toda Europa) está recibiendo formación sobre la eSIM y cómo funciona en los propios operadores.

Esta formación es obligatoria y urgente sobre las ESIM, como funcionan, como traspasar, etc… antes del viernes 5 de Septiembre. Los nuevos iPhone se anunciarán el 9 de Septiembre.

James de Cisneros es Worldwide Carrier Product Marketing Manager en Apple, en la que lleva 12 años.

En los Estados Unidos, todos los modelos desde el iPhone 14 carecen de ranura para tarjeta SIM y, en su lugar, dependen de la tecnología eSIM digital.

Apple tiene un documento de soporte con una lista de operadores de todo el mundo que admiten eSIM.