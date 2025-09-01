Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Qué viene en Apple TV+: Contigo, todo

1 septiembre, 20251 Mins read

Apple Original Films ha publicado el tráiler del próximo drama romántico «Contigo, todo» (All of You), protagonizado por el ganador del premio Emmy Brett Goldstein, Imogen Poots, Steven Cree, Zawe Ashton y Jenna Coleman.

Mejores amigos desde la universidad, Simon (Goldstein) y Laura (Poots) se alejan cuando ella realiza una prueba para encontrar su alma gemela, a pesar de años de sentimientos tácitos entre ellos.

A lo largo de los años, a medida que sus caminos se cruzan y divergen, ninguno puede negar la sensación de que se han perdido una vida juntos. Ante la incertidumbre de cambiar el curso de sus vidas, ¿Simon y Laura están dispuestos a arriesgarlo todo para experimentar el amor que había habido entre ellos todo el tiempo, o deberían aceptar su destino?

«Contigo, todo» explora si una persona puede ser tu todo en este drama romántico humorístico y desgarrador.

